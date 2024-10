Z otrokoma v avtu in pod vplivom alkohola divjal po gorenjski avtocesti

Policisti so ujeli 25-letnega voznika, ki je na gorenjski avtocesti vozil s hitrostjo 218 km/h, istega dne pa še 48-letnika, ki je v avtomobilu prevažal dva otroka, a je kljub temu vozil pod vplivom alkohola in divjal s hitrostjo 180 km/h. Na Dolenjskem pa sta s pretežko nogo vozila 48-letni Srb in 55-letni Italijan.

Gorenjski prometniki so v nedeljo med opravljanjem nadzora hitrosti na gorenjski avtocesti obravnavali več prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti in drugih kršitev prometnih pravil. 25-letni voznik je ob 7.38 vozil avtomobil v smeri Ljubljane in na odseku Kranj vzhod-Brnik vozil s hitrostjo 218 km/h. Omejitev na tem delu je 130 km/h. Vozniku so policisti izdali plačilni nalog za 1.200 evrov in devet kazenskih točk.

Prehitri voznik na Gorenjskem FOTO: PU Kranj icon-expand

Ob 14.34 je sledil še 49-letni voznik, ki je vozil avtomobil v smeri Karavank in na odseku Brezje-Radovljica s hitrostjo 180 km/h. Omejitev na tem delu je 130 km/h. Vozil je tudi pod vplivom alkohola (0,47 mg/l). V avtomobilu so bili poleg njega še trije sopotniki, med njimi dva otroka. Policisti so mu izdali plačilni nalog za prekoračeno hitrost v znesku 250 evrov in tri kazenske točke in vožnjo pod vplivom alkohola za 900 evrov in 16 kazenskih točk, so sporočili s PU Kranj.

Radar ujel prehitre voznike na Gorenjskem FOTO: PU Kranj icon-expand