Z rezultatom alkotesta se ni strinjal, drugi test pokazal, da je spil še več

O nevarni vožnji so bili tržiški policisti obveščeni v petek okoli 15. ure. 45-letnega voznika so ustavili in mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal pozitiven rezultat (0,69 mg/l). "Ker se voznik z rezultatom ni strinjal, so mu policisti odredili preizkus alkoholiziranosti z etilometrom, ki pa je pokazal še malo višji rezultat (0/71 mg/l)," so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Pijanemu vozniku so nadaljnjo vožjo prepovedalu in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje ter zanj odredili pridržanje do 12 ur. Z obdolžilnim predlogom bo predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču.