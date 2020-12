Z ukradenim vozilom bežal pred policisti in pristal v koruzi

Ker so policisti sumili, da je vozilo ukradeno, so kraj zavarovali in ga pregledali. V sodelovanju s tujimi varnostnimi organi so ugotovili, da je bilo vozilo, vredno okrog 20.000 evrov, ukradeno v Italiji. Vozilo so vrnili lastniku, 38- in 39- letna Romuna pa so ovadili za kaznivo dejanje prikrivanja, so sporočili s PU Murska Sobota.