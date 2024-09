Z ukradenim vozilom brez vozniške bežal od Viča do Loma

Včeraj nekaj pred polnočjo so ljubljanski policisti na Viču ustavljali vozilo volkswagen passat, voznik pa na znake modre luči in sirene ni ustavil, ampak je s pospešeno hitrostjo odpeljal na ljubljansko obvoznico in po avtocesti v smeri Primorske. Kljub večkratnemu ustavljanju z modro lučjo je voznik z vožnjo nadaljeval do Loma, kjer je zapeljal na počivališče, nato pa na parkirišču zaradi neprilagojene hitrosti trčil v prikolico tovornega vozila. Policisti so voznika in še tri sopotnike, slovenske državljane, prijeli.