Z ukradenim vozilom divjali po Bežigradu, Policija ovadila tri mladoletnike

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bežigrajski policisti z zbiranjem obvestil uspešno preiskali kaznivo dejanje, ki se je zgodilo v noči s 13. na 14. april letos. Takrat so osumljenci na parkirišču na območju Bežigrada pristopili do osebnega vozila, vanj vlomili in ga odtujili ter se nato z njim preko noči vozili in se med vožnjo zaletavali v cestne in druge objekte.

Vozilo je bilo nato poškodovano vrnjeno na parkirišče s katerega je bilo odtujeno.

Policisti so zdaj sporočili, da so dejanja utemeljeno osumljene tri mladoletne osebe. Zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja odvzema motornega vozila so zoper njih na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.