Z ukradenim vozilom zapeljal v koruzo in peš pobegnil

Murskosoboški policisti so v nedeljo ob 10.25 na avtocesti pri izvozu Lipovci opazili osebni avtomobil znamke BMW X5 z italijanskimi registrskimi tablicami. Ko je voznik videl, da mu sledijo, je povečal hitrost, pri izvozu Gančani pa nato močno zaviral in zavil z avtoceste. Po približno 200 metrih vožnje je zavil čez obcestni jarek v koruzno polje in se peljal še približno 500 metrov. Vozilo je na polju zaustavil in pobegnil v smeri naselja Gančani, so sporočili s PU Murska Sobota.

Ko sta policista prišla do vozila, sta opazila, da je ključavnica poškodovana.

Organizirali so iskalno akcijo, vendar je osumljeenc uspel pobegniti v smeri avtoceste, kjer ga je počakal neznanec in ga odpeljal proti Madžarski.

Ugotovili so, da je bil avto v noči na nedeljo ukraden v Italiji.