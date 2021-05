Z ukradenimi bančnimi karticami kupoval računalniško opremo na spletu

Novogoriški kriminalisti so skupaj s kriminalisti GPU zaključili dlje časa trajajočo kriminalistično preiskavo v zvezi z zlorabami plačilnih kartic na spletu in na tožilstvo kazensko ovadili 40-letnega moškega, državljana Ruske federacije, ki začasno biva na območju Slovenije, so sporočili s PU Nova Gorica. Moški je utemeljeno osumljen storitve kaznivih dejanj uporabe ponarejenega plačilnega sredstva, napada na informacijski sistem in zlorabe osebnih podatkov, so dodali.

Novogoriški kriminalisti so predkazenski postopek sicer začeli v začetku letošnjega leta, in sicer na podlagi prijave ene od gospodarskih družb na Goriškem, kjer je storilec z zlorabo tujih bančnih kartic večkrat kupil računalniško opremo. Med preiskavo so kriminalisti ugotovili, da je storilec zlorabil več plačilnih kartic tujih imetnikov iz različnih držav, med drugim iz Vietnama, Kolumbije, Indonezije, Avstralije, ter na več spletnih prodajnih mestih v Sloveniji kupil različne izdelke. Te je prejemal na različne naslove na območju PU Ljubljana, pri tem pa je uporabljal lažna imena. Na ta način si je pridobil večjo protipravno premoženjsko korist v obliki tehničnih izdelkov ter obenem oškodoval spletne trgovce in banke.

Kriminalisti so z izvedbo nujnih preiskovalnih dejanj identificirali osumljenca, pri katerem so opravili hišno preiskavo, v kateri so našli in zasegli naročene izdelke ter spletno komunikacijo.