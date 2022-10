Z ukradenimi podatki bančne kartice opravil za 1498 evrov transakcij

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so 20. oktobra obravnavali sum kaznivega dejanja uporabe ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva. Z zbiranjem obvestil so nato ugotovili, da je "neznani storilec neznano kje in kdaj" pridobil podatke zapisa bančne kartice oškodovanca, nato pa je slednje oz. s ponarejeno bančno kartico uporabil v plačilnem prometu oz. za nakupe preko spletnih strani.

"Storilec je z omenjeno ponarejeno bančno kartico pred nekaj dnevi opravil več transakcij v skupni vrednosti 1498 evrov," so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Policisti bodo po zaključku preiskave navedenega primera podali kazensko ovadbo na Državno tožilstvo v Novi Gorici.