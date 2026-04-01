Z več kot tremi promili sedel na kolo, plačal bo 1200 evrov kazni

Za kolesarje je dovoljena stopnja alkoholiziranosti do 0,24 mg/l oziroma pol promila, so sporočili policisti.

"Vožnja s kolesom pod vplivom alkohola je nevarna tako za kolesarja kot za druge udeležence v prometu. Alkohol zmanjšuje zbranost, upočasni reakcijski čas in poslabša ravnotežje, kar lahko hitro privede do padcev ali prometnih nesreč. Tudi manjše količine alkohola lahko vplivajo na presojo in sposobnost varne vožnje," opozarjajo na Policijski upravi Ljubljana.