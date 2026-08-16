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Črna kronika

Z velikimi kamni nad sosede in njihovo premoženje

Sežana, 16. 08. 2026 16.07 pred 27 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.V.
Napad s kamnom

Iz Sežane poročajo o medsosedskem sporu. Sprva je na dvorišče stanovanjske hiše priletelo več kamnov, ki so podškodovali nadstrešek, nekaj ur kasneje pa je 56-letnik nad soseda vrgel večji kamen, ki je prebil streho garaže in poškodoval kosilnico v notranjosti.

Policisti so bili v soboto ob 8.58 obveščeni, da je na dvorišče stanovanjske hiše v enem od naselij v okolici Sežane z bližnjega gradbišča priletelo več kamnov, ki so poškodovali streho nadstreška, so sporočili iz PU Koper. Ženska, ki je bila takrat na vrtu, se je umaknila proti hiši. 

Policisti so bili znova obveščeni o sporu ob okrog 20.45 uri, ko je 56-letni moški preko ceste in nad glavo soseda vrgel večji kamen, ki je pristal na streho garaže sosedov, pri čemer je kamen streho prebil in poškodoval tudi kosilnico, parkirano v notranjosti. Nastala materialna škoda znaša približno 700 evrov.

Oba dogodka obravnavajo kot kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari in povzročitve splošne nevarnosti.

kamni sosed napad

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KOMENTARJI1

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zmerni pesimist
16. 08. 2026 16.47
Ja hudo je če imaš slabega soseda vendar je tudi vprašanje zakaj je slab
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