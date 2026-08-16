Z velikimi kamni nad sosede in njihovo premoženje

Policisti so bili v soboto ob 8.58 obveščeni, da je na dvorišče stanovanjske hiše v enem od naselij v okolici Sežane z bližnjega gradbišča priletelo več kamnov, ki so poškodovali streho nadstreška, so sporočili iz PU Koper. Ženska, ki je bila takrat na vrtu, se je umaknila proti hiši.

Policisti so bili znova obveščeni o sporu ob okrog 20.45 uri, ko je 56-letni moški preko ceste in nad glavo soseda vrgel večji kamen, ki je pristal na streho garaže sosedov, pri čemer je kamen streho prebil in poškodoval tudi kosilnico, parkirano v notranjosti. Nastala materialna škoda znaša približno 700 evrov.

Oba dogodka obravnavajo kot kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari in povzročitve splošne nevarnosti.