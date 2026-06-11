Iz odklenjenih vozil je kradel denarnice, gotovino in računalnike

Policisti Policijske postaje Šentjur so med januarjem in majem letos obravnavali več tatvin iz vozil v Šentjurju in okolici. "Storilec je do vozil, parkiranih pred stanovanjskimi hišami, prihajal ponoči in iz vozil, ki so bila odklenjena, kradel denarnice, gotovino, računalnike in druge vrednejše stvari," so zapisali na PU Celje.

Šentjurski policisti so med preiskavo ugotovili, da se je storilec v Šentjur vozil z vlakom, s seboj pa je imel e-skiro, da je bil mobilen. S pomočjo posnetkov varnostnih kamer, ki so jih policistom posredovali občani, in ostalih posnetkov, ki so jih dobili med preiskavo, so na Policiji ugotovili, da gre za 41-letnega storilca, doma z Gorenjske.