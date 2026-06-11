Iz odklenjenih vozil je kradel denarnice, gotovino in računalnike

Policisti Policijske postaje Šentjur so med januarjem in majem letos obravnavali več tatvin iz vozil v Šentjurju in okolici. "Storilec je do vozil, parkiranih pred stanovanjskimi hišami, prihajal ponoči in iz vozil, ki so bila odklenjena, kradel denarnice, gotovino, računalnike in druge vrednejše stvari," so zapisali na PU Celje.
Šentjurski policisti so med preiskavo ugotovili, da se je storilec v Šentjur vozil z vlakom, s seboj pa je imel e-skiro, da je bil mobilen. S pomočjo posnetkov varnostnih kamer, ki so jih policistom posredovali občani, in ostalih posnetkov, ki so jih dobili med preiskavo, so na Policiji ugotovili, da gre za 41-letnega storilca, doma z Gorenjske.
41-letnik je kazniva dejanja izvrševal tudi drugod po Sloveniji, so še sporočili s policijske uprave. "Šentjurski policisti so prejšnji teden s pomočjo kolegov s policijskih postaj Krško, Brežice in Radovljica pri osumljenem opravili hišno preiskavo in zasegli več predmetov, ki izhajajo iz kaznivih dejanj po celotni Sloveniji," so dodali.
41-letnika so ovadili zaradi suma storitve 13 kaznivih dejanj tatvin, s preiskavo za več deset kaznivih dejanj pa še nadaljujejo. Preiskovalni sodnik mu je odredil pripor. "Gre za povratnika storitve premoženjskih kaznivih dejanj, ki je bil v času izvrševanja kaznivih dejanj pogojno na prostosti," so še zapisali na Policiji.
Za večino zaseženih stvari so že našli lastnike, še vedno pa iščejo lastnike štirih denarnic in trinajstih ročnih ur različnih znamk.
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