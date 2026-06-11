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Črna kronika

Iz odklenjenih vozil je kradel denarnice, gotovino in računalnike

Šentjur, 11. 06. 2026 09.32 pred 39 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Ne.M.
Policija (splošna)

Policisti so prijeli 41-letnika, ki je v Šentjurju vlomil v številna odklenjena vozila ter kradel denarnice, gotovino, računalnike in druge vrednejše predmete. Kradel je tudi drugod po Sloveniji. Gre za povratnika, ki je sedaj v priporu, policija pa še išče nekatere oškodovance.

Policisti Policijske postaje Šentjur so med januarjem in majem letos obravnavali več tatvin iz vozil v Šentjurju in okolici. "Storilec je do vozil, parkiranih pred stanovanjskimi hišami, prihajal ponoči in iz vozil, ki so bila odklenjena, kradel denarnice, gotovino, računalnike in druge vrednejše stvari," so zapisali na PU Celje.

Šentjurski policisti so med preiskavo ugotovili, da se je storilec v Šentjur vozil z vlakom, s seboj pa je imel e-skiro, da je bil mobilen. S pomočjo posnetkov varnostnih kamer, ki so jih policistom posredovali občani, in ostalih posnetkov, ki so jih dobili med preiskavo, so na Policiji ugotovili, da gre za 41-letnega storilca, doma z Gorenjske.

41-letnika so ovadili zaradi suma storitve 13 kaznivih dejanj tatvin, s preiskavo za več deset kaznivih dejanj pa še nadaljujejo.
41-letnika so ovadili zaradi suma storitve 13 kaznivih dejanj tatvin, s preiskavo za več deset kaznivih dejanj pa še nadaljujejo.
FOTO: Aljoša Kravanja

41-letnik je kazniva dejanja izvrševal tudi drugod po Sloveniji, so še sporočili s policijske uprave. "Šentjurski policisti so prejšnji teden s pomočjo kolegov s policijskih postaj Krško, Brežice in Radovljica pri osumljenem opravili hišno preiskavo in zasegli več predmetov, ki izhajajo iz kaznivih dejanj po celotni Sloveniji," so dodali.

41-letnika so ovadili zaradi suma storitve 13 kaznivih dejanj tatvin, s preiskavo za več deset kaznivih dejanj pa še nadaljujejo. Preiskovalni sodnik mu je odredil pripor. "Gre za povratnika storitve premoženjskih kaznivih dejanj, ki je bil v času izvrševanja kaznivih dejanj pogojno na prostosti," so še zapisali na Policiji.

Za večino zaseženih stvari so že našli lastnike, še vedno pa iščejo lastnike štirih denarnic in trinajstih ročnih ur različnih znamk.

kraja denarnica računalnik gotovina

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KOMENTARJI4

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Stane Zupanc
11. 06. 2026 10.04
Vlomil v odklenjena vozila ???
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+3
3 0
FRPuma
11. 06. 2026 10.20
Logika jim ne gre najbolje.
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+1
1 0
Prelepa Soča
11. 06. 2026 10.22
Stane.. ja, no, ko je vlomil, so bila"odklenjena", no, bolj odvlomljena.. 🤪.
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+1
1 0
Mac-tat
11. 06. 2026 10.31
Začetek članka mora biti bombastičen, čeprav je skregan z logiko.
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0 0
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