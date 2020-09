S helikopterjem reševali onemogle, poškodovane in izgubljene planince

Ekipa za helikoptersko reševanje je imela v soboto veliko dela. S helikopterjem so posredovali kar petkrat in pomoč nudili več poškodovanim planincem. Gorski reševalci so nato v večernih urah reševali še izgubljenega planinca. Policija pohodnikom svetuje, naj načrtujejo turo, ki so jo zmožni opraviti, pri tem pa naj tudi računajo, da je poletja konec, dnevi pa so posledično krajši.

Pod Vodnikovim domom na Velem polju je planinka padla in si poškodovala glavo. Na Kredarici si je planinka poškodovala koleno. Pomagali so tudi planincu, ki je imel v koči zdravstvene težave. Na Bovškem Gamsovcu je planinca obšla slabost. Na plezališču Bela peč nad Tržičem pa je s stene zdrsnil plezalec in se po prvih podatkih lažje poškodoval. Zvečer so gorski reševalci iz Mojstrane na Tominškovi poti iz Kredarice proti dolini reševali še izgubljenega planinca. Policija opozarja pred podcenjevanjem gora, precenjevanjem lastnih zmožnosti in neodgovornim ravnanjem. Pohodnikom še svetujejo, naj načrtujejo turo, ki so jo zmožni opraviti in naj računajo na to, da tudi dnevi niso več poletni in da je dan zato krajši. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke