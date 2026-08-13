Zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste in trčil v drevje, umrl na kraju

S PU Ljubljana so sporočili, da je po do zdaj zbranih podatkih 74-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste in trčil v drevje.

Udeleženi osebi so pred prihodom gasilcev iz vozila izvlekli očividci, ki so na kraju začeli tudi z oživljanjem enega od potnikov. Posredovali so gasilci PGD Kamnik, ki so zavarovali kraj dogodka in vozilo, odklopili akumulator ter pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči pri reanimaciji in oskrbi poškodovanih.