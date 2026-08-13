Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste in trčil v drevje, umrl na kraju

Kamnik, 13. 08. 2026 18.22 pred 6 urami 1 min branja 0

Avtor:
Ti.Š. L.M.
Trikotnik

Na regionalni cesti med Stahovico in Črnivcem se je okoli poldneva zgodila huda prometna nesreča. 74-letni voznik osebnega vozila je zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku zapeljal s ceste in trčil v drevje. Umrl je na kraju nesreče, njegov sopotnik pa je bil lažje poškodovan.

S PU Ljubljana so sporočili, da je po do zdaj zbranih podatkih 74-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste in trčil v drevje.

Udeleženi osebi so pred prihodom gasilcev iz vozila izvlekli očividci, ki so na kraju začeli tudi z oživljanjem enega od potnikov. Posredovali so gasilci PGD Kamnik, ki so zavarovali kraj dogodka in vozilo, odklopili akumulator ter pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči pri reanimaciji in oskrbi poškodovanih.

Trčenje v drevo (slika je simbolična).
Trčenje v drevo (slika je simbolična).
FOTO: Shutterstock

Kljub prizadevanjem je 74-letni voznik umrl na kraju nesreče. Sopotnik v vozilu je bil lažje poškodovan in ostaja na zdravljenju.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin nesreče. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

nesreča Podlom drevje neprilagojena hitrost

18-letnik skočil na 43-letnega plavalca, ta utrpel hude poškodbe

24ur.com Zapeljal z vozišča in trčil v drevo, na kraju nesreče umrl
24ur.com V prometni nesreči med Sečovljami in Dragonjo umrl 26-letnik
24ur.com Kolesar zapeljal s ceste in trčil v drevo, zaradi poškodb umrl na kraju nesreče
24ur.com Motorist zapeljal s ceste in trčil v drevo, na kraju umrl
24ur.com Zapeljal s ceste in trčil v drevo, umrl na kraju nesreče
24ur.com 92-letnik zapeljal s ceste po nasipu navzdol in umrl na kraju
24ur.com V prometni nesreči v Depali vasi umrl voznik
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
bibaleze
Portal
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
Zakaj vas otrok ne posluša? Razlog vas bo morda presenetil
Zakaj vas otrok ne posluša? Razlog vas bo morda presenetil
Zvezdnica moža izbrala, še preden ga je spoznala: danes sta poročena že 42 let
Zvezdnica moža izbrala, še preden ga je spoznala: danes sta poročena že 42 let
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
zadovoljna
Portal
46-letna Gisele dokazuje, da so lahko zrela leta najlepše obdobje življenja
Se spomnite legendarne voditeljice? Pri 80 letih razkriva zgodbe, ki jih doslej nismo poznali
Se spomnite legendarne voditeljice? Pri 80 letih razkriva zgodbe, ki jih doslej nismo poznali
Prešvicana posteljnina: kako se znebiti neprijetnega vonja
Prešvicana posteljnina: kako se znebiti neprijetnega vonja
Bivši mož Blanke Vlašić postal oče: rodila se mu je hčerka
Bivši mož Blanke Vlašić postal oče: rodila se mu je hčerka
vizita
Portal
Ste gledali v Sončev mrk brez zaščite? Ti simptomi se lahko pojavijo kasneje
Smete jesti paradižnik?
Smete jesti paradižnik?
Lahko sladkor spodbuja širjenje rakavih celic?
Lahko sladkor spodbuja širjenje rakavih celic?
Vsi govorijo o 'fibermaxxingu': koliko vlaknin v resnici potrebujemo in kaj se zgodi, če jih zaužijemo preveč?
Vsi govorijo o 'fibermaxxingu': koliko vlaknin v resnici potrebujemo in kaj se zgodi, če jih zaužijemo preveč?
cekin
Portal
Zaposleni opozarjajo na nov problem v službah
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
Prestari za menjavo službe? 50+ dokazujejo nasprotno
Prestari za menjavo službe? 50+ dokazujejo nasprotno
10,8 milijarde evrov za LA Lakers z Luko Dončićem na čelu
10,8 milijarde evrov za LA Lakers z Luko Dončićem na čelu
moskisvet
Portal
Balkanska diva pri 54 letih brez zadržkov pozirala v bazenu
'Svojemu življenju dajem oceno 10 od 10': kljub redki bolezni je dočakal 28 let
'Svojemu življenju dajem oceno 10 od 10': kljub redki bolezni je dočakal 28 let
Po sedmih letih zakona je počilo: zvezdnik Muse vložil zahtevo za ločitev
Po sedmih letih zakona je počilo: zvezdnik Muse vložil zahtevo za ločitev
Neverjeten debi: 17-letnik podrl zgodovinski rekord superpokala
Neverjeten debi: 17-letnik podrl zgodovinski rekord superpokala
dominvrt
Portal
Avgust je pravi čas za pozabljeni zaklad iz narave
Kdaj uporabiti mleko in kdaj sodo bikarbono? Naravna pomoč proti plesni
Kdaj uporabiti mleko in kdaj sodo bikarbono? Naravna pomoč proti plesni
Premikajoča se straniščna deska? Vodovodar razkriva trik, ki reši težavo v nekaj minutah
Premikajoča se straniščna deska? Vodovodar razkriva trik, ki reši težavo v nekaj minutah
Te rože bodo vaš vrt spremenile v dišečo oazo: primerne so tudi za balkon
Te rože bodo vaš vrt spremenile v dišečo oazo: primerne so tudi za balkon
okusno
Portal
Preprosta poletna sladica, ki je najboljša s kepico sladoleda
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
MasterChef 2026: razkrivamo letošnje tekmovalce in datum začetka 12. sezone
MasterChef 2026: razkrivamo letošnje tekmovalce in datum začetka 12. sezone
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Legenda o bejbi
Poletje v školjki
Poletje v školjki
IQ 160
IQ 160
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897