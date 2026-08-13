Zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste in trčil v drevje, umrl na kraju

S PU Ljubljana so sporočili, da je po do zdaj zbranih podatkih 74-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste in trčil v drevje.
Udeleženi osebi so pred prihodom gasilcev iz vozila izvlekli očividci, ki so na kraju začeli tudi z oživljanjem enega od potnikov. Posredovali so gasilci PGD Kamnik, ki so zavarovali kraj dogodka in vozilo, odklopili akumulator ter pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči pri reanimaciji in oskrbi poškodovanih.
Kljub prizadevanjem je 74-letni voznik umrl na kraju nesreče. Sopotnik v vozilu je bil lažje poškodovan in ostaja na zdravljenju.
Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin nesreče. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.