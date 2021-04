Z vozilom zapeljal z mostu v potok, umrla ena oseba

V soboto okoli 23. ure je v naselju Ukanc v občini Bohinj osebno vozilo zapeljalo z mostu v potok Savica.

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, se je ena oseba sama rešila iz avtomobila in poiskala pomoč pri bližnjih hišah. Drugo osebo, ki je bila v avtobilu ujeta, pa sta izvlekla domačin in pripadnik enote CZ. Ob prihodu gasilske enote je bila že na bregu.

Gasilci PGD Bohinjska Bistrica in člani Enote CZ za reševanje na vodi in iz vode občine Bohinj so jo oživljali do prihoda reševalcev NMP Bled, preverili brežino do izliva potoka Savica v Bohinjsko jezero, preventivno namestili oljne pivnike v potok ter s tehničnim posegom dvignili vozilo iz potoka.

Oživljanje žal ni bilo uspešno in oseba je umrla.