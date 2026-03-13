Naslovnica
Črna kronika

Z zakritim obrazom in pištoli podobnim predmetom do 3000 evrov

Maribor, 13. 03. 2026 07.51

Avtor:
M.V.
Ropar s pištolo

V začetku marca so bili policisti obveščeni o dveh kaznivih dejanjih ropov poslovnih prostorov na območju Maribora in Slovenske Bistrice in enem poskusu tega kaznivega dejanja v Mariboru. Ob tem je moški, ki si je zakril obraz, uporabljal tudi predmet, podoben pištoli. V vseh primerih je odtujil denar - skupno okrog 3.000 eur.

Že ob prvem kaznivem dejanju so policisti takoj pričeli z aktivnostmi za identifikacijo moškega in njegovo izsleditev. Ob tem so za pomoč prosili tudi javnost.

Osumljenca so kmalu izsledili. "Ta ponedeljek smo mu odvzeli prostost, in odredili pridržanje. Ob prijetju so mu zasegli predmete, za katere sumijo, da so bili uporabljeni pri kaznivih dejanjih in drugi predmeti, s katerimi bi lahko znova izvršil kaznivo dejanje, kar smo mu s prijetjem preprečili. 11. 3. 2026 smo ga s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je zoper njega odredil pripor," so zapisal v izjavi za javnost.

Gre za 54-letnega državljana Italije, ki je že bil obravnavan za različna kazniva dejanja zoper premoženje, zaradi katerih je že bil obsojen na daljšo zaporno kazen v Italiji.

Za kaznivo dejanje je predpisana zaporna kazen od enega do desetih let. Za poskus se storilec kaznuje v mejah kazni, predpisane za to kaznivo dejanje, lahko pa tudi mileje, so še dodali.

rop maribor policija

Huda nesreča: zapeljala na kolesarsko stezo in trčila v voznico e-skiroja

Realistvedno
13. 03. 2026 08.18
Očitno ve,da pri nas obsojajo na zaporne kazni samo kurje tatove prave kriminalce in lopove pa ne😀
