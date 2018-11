Z zasebnim letalom pristala v Zagrebu, v njem tihotapila kokain

Hrvaški kriminalisti so pri Američanu in Nigerijcu, ki sta z zasebnim letalom pristala na letališču v Zagrebu, našli več kot kilogram kokaina. Drogo sta na Hrvaškem nameravala zamenjati za orožje in strelivo.

V okviru kriminalistične preiskave "Nexus" so kriminalisti na mednarodnem letališču Franjo Tuđman v Zagrebu v torek aretirali 56-letnega Američana in 55-letnega Nigerijca. Na letališče sta prispela z zasebnim letalom 56-letnega Američana, ki je letalo tudi pilotiral, 55-letnik pa je bil kopilot. Policisti so na podlagi naloga preiskali letalo in v repu prtljažnega prostora našli paket z 1,19 kilograma visoko kakovostnega kokaina. Kriminalisti sumijo, da sta moška povezana s kriminalno združbo. Po navodilih združbe naj bi kokain, ki sta ga pridobila na območju Afrike, iz Malija pripeljala v Zagreb, kjer sta ga nameravala zamenjati za večjo količino orožja in streliva. Po končani preiskavi so proti moškima podali kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja sodelovanja v zločinski organizaciji in preprodaje droge. Za oba je v sredo zvečer zagrebški sodnik odredil preiskovalni pripor.