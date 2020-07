Za 12-letnika, ki je padel v vodnjak, naj bi bil usoden lov na zaklad

Policija okoliščine tragične nesreče, ki se je zgodila v sredo okoli 11. ure, še preiskuje.

Primorske novicepa danes poročajo, da se je nesreča zgodila med igro lov za zakladom. V njej je sodelovalo sedem otrok, ki so na različnih točkah prejeli navodila za nadaljevanje igre. Železna mreža na vodnjaku naj bi bila mesto, kamor so animatorji postavili zemljevid lova na zaklad. 12-letnik, sicer domačin,naj bi se zaradi tega povzpel na vodnjak, v tistem trenutku pa naj bi pod njim popustila varovalna mreža in padel je 30 metrov globoko. V vodnjaku ni bilo vode, ki bi lahko ublažila njegov padec.

Na kraj dogodka so prihiteli goriški gasilci, reševalci in policisti, ki so zavarovali območje. Gorski reševalci so se spustili v vodnjak, a dečku žal niso mogli več pomagati.