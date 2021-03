Za 250.000 evrov podkupnin odobrili 34 milijonov evrov kreditov

Predkazenski postopek je povezan s pred leti zaključenim predkazenskim postopkom, ki je sicer že dobil sodni epilog, in sicer s področja odobravanja okoli 34 milijonov EUR kreditov pravnim in fizičnim osebam. Skupni znesek podkupnin pri odobravanju omenjenih kreditov presega 250.000 EUR, so sporočili iz PU Ljubljana.

Kot je na današnji tiskovni konferenci pojasnil vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana Martin Rupnik, da gre za povezave z določenimi bankami, "za čisto slovenski bančni sistem". Ker predkazenski postopek še poteka, podrobnosti ni mogel komentirati.

Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti o ugotovitvah obveščali Specializirano državno tožilstvo, ki predmetni predkazenski postopek tudi aktivno usmerja, so še dodali.

Kriminalisti so sicer v začetku preteklega tedna zaključili še eno obsežno kriminalistično preiskavo več kaznivih dejanj pranja denarja. Storilci so se izdajali za direktorje podjetij v tujini in denar prenakazovali na račune družb v Sloveniji. Po do sedaj zbranih podatkih je ogoljufanih od tri do pet podjetij, skupna škoda znaša 300.000 evrov.