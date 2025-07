Za 35-letnika z mopedom usoden prometni otok sredi ceste

Pomurski policisti so bili v nedeljo ob 23.39 uri obveščeni o padcu voznika mopeda v naselju Bogojina, ki je na kraju prometne nesreče umrl.

Po do sedaj zbranih podatkih se je 35-letni voznik mopeda, znamke Piaggio, vozil iz smeri naselja Filovci v smeri Moravskih Toplic po sredini vozišča in tako zapeljal na prometni otok, ki se nahaja na sredini regionalne ceste. Ob tem je trčil v prometni zrak za označevanja otoka in padel po vozišču. Pri padcu se je tako hudo poškodoval, da je na kraju prometne nesreče umrl.

Policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče, o katerem sta bila obveščena tudi dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec.

Pokojni udeleženec je letošnja tretja smrtna žrtev prometnih nesreč na pomurskih cestah, so sporočili s PU Murska Sobota.