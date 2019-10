Za 38-letnega motorista usodna neprilagojena hitrost

Policisti Policijske uprave (PU) Novo mesto so bili v soboto ob 17.10 obveščeni o prometni nesreči pri kraju Stare Žage, v kateri je bil udeležen motorist.

Po ogledu kraju nesreče so novomeški policisti ugotovili, da je 38-letni motorist iz Brežic vozil po regionalni cesti iz Črnomlja proti Podturnu. Pri kraju Stare Žage je zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku izgubil oblast nad motorjem, zapeljal s ceste in trčil v betonski podporni zid in varovalno ograjo. 38-letni možakar je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.