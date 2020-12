Za 45-letnika usoden doma izdelan stroj. 'Te naprave so zelo nevarne'

Policisti PU Celje so ponoči obravnavali tregičen dogodek na območju Raven na Koroškem, ko je pri nepravilni uporabi doma narejene naprave za žganje lesa umrl 45-letni moški. To je letos na Koroškem že drugi podoben primer. V mesecu maju so namreč na območju Prevalj obravnavali primer, ko je občan z doma izdelano napravo poskušal izžgati površino klubske mizice. Ko je v mizico zabil žeblje, priklopil napravo in površino polil, se ni zgodilo nič, zato je preveril stik in prijel krokodilčke na žebljih. Takrat je skozenj stekel električni tok. Na srečo so dogajanje takrat pravočasno opazili sosedje in moškega oživljali do prihoda reševalcev ter mu tako rešili življenje.

Sinočnji dogodek se je žal za razliko od majskega končal tragično.