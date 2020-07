Za dečkom skočili družinski član in kopalca, vendar ga niso mogli dohiteti

Včeraj smo poročali, da je v reki Soči utonil 10-letnik.Po ugotovitvah preiskovalcev nesreče se je petčlanska družina kopala nad starim jezom, ko je vodostaj reke narasel. Rečni tok je pričel otroka, ki je plaval v spremstvu odrasle osebe, odnašati v smeri rečnih brzic oz. kajakaške proge, so sporočili s PU Nova Gorica.

"Eden od odraslih v družini je zaplaval za njim, vendar ga ni uspel dohiteti, zato je tok otroka potegnil na kajakaško progo in ga odnesel preko proge v smeri Italije. Klicem na pomoč sta se odzvala dva mlada kopalca, ki sta bila ob kajak progi in sta skočila za njim, vendar ga tudi onadva nista mogla dohiteti," so zapisali.

V iskanje in reševanje so se takoj vključili kajakaši kajakaškega kluba, ki so s kajaki pričeli iskati otroka po strugi in obrežju reke Soče pod kajakaškim centrom v smeri Italije. V iskanje in reševanje so se vključili tudi štirje gasilci Gasilske enote Nova Gorica in štirje člani Podvodne reševalne službe Slovenije – PRS Nova Gorica.