Za deset zaposlenih ni plačeval prispevkov, pet let ostali tudi brez regresa

Novomeški kriminalisti so zaključili preiskavo in zoper 45-letnika podali kazensko ovadbo.

"Kriminalisti so med preiskavo ugotovili, da osumljenec ni plačal prispevkov za socialno varnost desetih zaposlenih, čeprav je obrazce REK oddajal in jih s tem prikrajšal za pravice, ki jim pripadajo," je sporočila predstavnica novomeške policije Alenka Drenik. Zaposleni prav tako niso dobili izplačanega regresa za letni dopust, in sicer za obdobje zadnjih petih let, prav tako jim dolguje del plače. "Z omenjenim ravnanjem je zaposlenim povzročil škodo v višini okoli 28.000 evrov," je povedala Drenikova.

Kriminalisti so ugotovili še, "da je osumljenec v obdobju zadnji treh let z goljufivim ravnanjem povzročil škodo upnikom v višini okoli 75.000 evrov, saj je poslovanje družbe prenesel na novoustanovljeni poslovni subjekt in z istimi delavci nadaljeval s poslovanjem". Za kaznivo dejanje bo morala odgovarjati tudi pravna oseba, "saj je osumljeni kaznivo dejanje storil v imenu in v korist družbe".

Za neplačevanje zaposlenim mu grozi triletna zaporna kazenrna kazen, za goljufijo upnikov pa še do pet let zapora, so še sporočili s PU Novo mesto.