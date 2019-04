Za divji lov po mariborskih ulicah namesto enajst le osem let zapora

Tanja Kompara , zagovornica Matjaža Ferliča , je povedala, da so višji sodniki očitano kaznivo dejanje prekvalificirali iz poskusa umora v poskus uboja, medtem ko so del, ki se je nanašal na povzročitev splošne nevarnosti, v celoti razveljavili z obrazložitvijo, da opis kaznivega dejanja ni bil dovolj jasno konkretiziran. Višje sodišče je iz sodbe v celoti izpustilo tudi očitke o nizkotnem nagibu obtoženega.

Kompara je sodbi prvostopenjskega sodišča v pritožbi sicer očitala kršitev materialnega prava, zato je predlagala bodisi izrek oprostilne sodbe ali razveljavitev obsodilne sodbe. Kot je povedala, bodo v vsakem primeru vložili tudi zahtevo za varstvo zakonitosti.

Sodnica Barbara Nerat je Ferliča oktobra lani za poskus umora obsodila na deset let zaporne kazni, za povzročitev splošne nevarnosti pa je dodala še leto in pol, nato pa oboje združila v enotno kazen enajst let zapora, kar je bilo celo leto dni več, kot je predlagalo tožilstvo.

Neratova je v obrazložitvi sodbe nato iskreno povedala, da še nikoli ni s takšno težavo prebrala izreka. Spomnila je namreč, da je Ferlič med sojenjem večkrat priznal in obžaloval, da je streljal na avtomobil Bistričana, v katerem sta bili tudi njegova partnerica in hči, a tega ni storil v pravno formalni obliki, zato mu ni mogla izreči nižje kazni.

Ferlič je tudi v zaključnih besedah pred izrekom sodbe izrazil obžalovanje in dejal, da mu je iskreno žal zaradi dogodka. Ob tem je še dejal, da je streljal in je naredil neumnost, a tega ni hotel in oškodovanega tudi ni poškodoval, pač pa ga je želel samo prestrašiti.

Kljub njegovemu moledovanju za vsaj hišni pripor, da se lahko vrne k družini in delu, mu je sodnica takrat podaljšala pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, zato je nato prosil za predčasno prestajanje zaporne kazni.

Vodja mariborskega tožilstva Darko Simonič je v zaključnih besedah vseeno vztrajal pri očitkih iz obtožnice. Dokazni postopek je po njegovih besedah dokazal, da ni verjeti zagovoru obtoženega, da ni imel namena ubiti. Celo nasprotno, po njegovem prepričanju je naklepoma in iz nizkotnih namenov, zlasti ljubosumja in maščevanja, skušal ubiti oškodovanca.

"Dejanje je ostalo pri poskusu zgolj zato, ker je oškodovani uspel pobegniti in se zateči na policijsko postajo," je takrat poudaril in spomnil, da ga od naklepa umora oškodovanega ni odvrnilo niti to, da je bila v avtomobilu tudi njegova mladoletna hči.

Omenjeni primer je sicer novembra 2017 segel celo do vrha policije, saj je takratni generalni direktor Marjan Fank naročil izredni strokovni nadzor sprejemanja klicev na interventno številko 113 v okviru Policijske uprave Maribor. Ukrep je sledil medijskemu poročanju o "nenavadnem" odzivu policistov na klic Bistričana, ko jih je ta klical na pomoč, ker nanj streljajo.