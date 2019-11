Za enega migranta nekdanja vinska kraljica Mavretičeva računala 200 evrov

Za enega migranta je nekdanja vinska kraljica in kandidatka za evropsko poslanko na listi SD Lidija Mavretič računala 200 evrov. V dveh avtomobilih sta z možem imela sedem migrantov, kar pomeni, da bi s prevozom do Italije samo v tem primeru zaslužila 1400 evrov. Mavretičeva se pred očitki brani s prostosti in medtem še vedno vrti volan. V prestolnici so jo namreč posneli, kako vozi taksi.