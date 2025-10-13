Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Za grozovit umor sodelavca obdolženima po 24 let zapora

Kranj, 13. 10. 2025 16.49 | Posodobljeno pred 32 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
1

Okrožno sodišče v Kranju je 34-letnega Davida Trivića in 28-letnega Andraža Skrinjarja spoznalo za kriva umora 58-letnega nekdanjega sodelavca v Stražišču 7. junija lani. Za umor iz koristoljubja, storjen na zahrbten in grozovit način ter v sostorilstvu, je sodišče obema prisodilo po 24 let zapora. Sodba še ni pravnomočna.

Storilca sta truplo skupaj naložila v prtljažnik in ga odpeljala na Jelovico ter ga odvrgla (fotografija je simbolična).
Storilca sta truplo skupaj naložila v prtljažnik in ga odpeljala na Jelovico ter ga odvrgla (fotografija je simbolična). FOTO: 24ur.com

Petčlanski sodni senat pod vodstvom sodnice Nine Prosen je sledil navedbam tožilke Nadje Gasser, da izvedeni dokazi jasno in nedvoumno potrjujejo navedbe iz obtožnice. Kot je povedala sodnica, se sicer ni dalo ugotoviti, kdo od njiju je umoril žrtev. Vendar pa dokazi kažejo, da sta delovala skupaj, zavestno in v dogovoru, kar pomeni, da gre za sostorilstvo. Zato senat ni sledil zagovoroma obdolženih, ki sta krivdo valila drug na drugega.

Sodnica je navedla, da sta k žrtvi prišla skupaj, okoli polnoči, z enim avtom iz Kranja, kjer sta se pred tem dobila, brez telefonov, da se ju ne bi dalo povezati s krajem dogodka. Po umoru nihče od njiju ni pobegnil, poklical pomoči ali prijavil dejanja policiji. Namesto tega sta truplo skupaj naložila v prtljažnik in ga odpeljala na Jelovico ter ga odvrgla na mesto, kjer ga verjetno nihče ne bi našel, če sledi ne bi privedle kriminalistov do Trivića. Senat ni verjel zagovoroma, da sta dejanje dopustila in ga nista prijavila, ker naj bi se bala ali ker sta bila v šoku, saj sta bila prijatelja in sta tudi po umoru še naprej komunicirala.

Da sta dejanje storila iz koristoljubja po mnenju sodnega senata potrjujejo to, da je bil Trivić žrtvi dolžan več kot 14.000 evrov. Poleg tega sta oba vedela, da ima žrtev večje količine denarja. Tega sta po storitvi kaznivega dejanja tudi iskala in si iz žrtvine denarnice prisvojila 400 evrov.

Popivali v delavnici

Da je bil zločin storjen na zahrbten način, je po mnenju senata jasno iz zlorabe zaupanja žrtve, s katero se je Trivić predhodno dogovoril za srečanje. Obdolženca sta prišla k njemu v domačo delavnico, kjer so se pogovarjali in popivali, kar se ni zgodilo prvič. Ko je bila žrtev močno opita in jima je obrnila hrbet, sta jo napadla.

Dokazano je tudi, je v obrazložitvi sodbe navedla sodnica, da je žrtev umrla grozovite smrti. Žrtev je umirala dlje časa in fizično ter psihično močno trpela.

Predlagali 30 let, izrekli so jima 25 let zapora

Tožilka je v zaključni besedi v petek predlagala sodnemu senatu, naj obema obdolženima izreče po 30 let zapora, saj da za njuno dejanje ni nobenih olajševalnih okoliščin. Sodni senat pa je med olajševalne okoliščine štel njuno predhodno nekaznovanost, urejeno življenje in zaposlitev ter jima tako kot primerno kazen izrekel po 24 let zapora.

Preberi še Bivšega sodelavca naj bi umorila iz koristoljubnosti, grozi jima 30 let zapora

Obdolžena sta glede na sodbo dolžna vrniti tudi protipravno pridobljeno premoženjsko korist in sinu žrtve povrniti stroške pogreba. Z zahtevkom za plačilo odškodnine za nematerialno škodo pa je sodišče sina in sestro žrtve napotilo na pravdo. Zaradi ponovitvene nevarnosti je sodišče obema obdolženima podaljšalo pripor, v katerem sta od 10. junija lani.

Tožilka Gasser je, kot je povedala, obsodilno sodbo pričakovala, saj da je sodišču predložila dovolj trdnih in zanesljivih dokazov. Kar se tiče višine kazni pa misli, da bi si glede na način, na kakršnega sta dejanje storila, zagotovo zaslužila višjo kazen. Zato se bo na kazen pritožila.

Pritožbo na sodbo je napovedal tudi Skrinjarjev zagovornik Željko Batinič, ki je v zaključnih besedah predlagal oprostilno sodbo, saj da Skrinjar očitanega kaznivega dejanja ni storil, da se je Trivića bal in da je bil v šoku. Trivićeva zagovornica Brigita Žvan, ki je v zaključni besedi dejala, da bi bil njen klient lahko kriv kvečjemu pomoči pri kaznivem dejanjem in ne sostorilstva, pa bo o pritožbi še razmislila.

Naslednji članek

Osumljenca, ki je pobegnil skozi okno sodišča, išče tudi italijanska policija

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Infiltrator
13. 10. 2025 17.23
+1
Za take paciente ko nekomu odvzamejo življenje bi morali uvesti smrtno kazen ,ker to daje samo slab signal kako dobijo majhno kazen in poslednjicno bo se več tega....
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286