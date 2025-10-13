Za grozovit umor sodelavca obdolženima po 24 let zapora

Petčlanski sodni senat pod vodstvom sodnice Nine Prosen je sledil navedbam tožilke Nadje Gasser, da izvedeni dokazi jasno in nedvoumno potrjujejo navedbe iz obtožnice. Kot je povedala sodnica, se sicer ni dalo ugotoviti, kdo od njiju je umoril žrtev. Vendar pa dokazi kažejo, da sta delovala skupaj, zavestno in v dogovoru, kar pomeni, da gre za sostorilstvo. Zato senat ni sledil zagovoroma obdolženih, ki sta krivdo valila drug na drugega.
Sodnica je navedla, da sta k žrtvi prišla skupaj, okoli polnoči, z enim avtom iz Kranja, kjer sta se pred tem dobila, brez telefonov, da se ju ne bi dalo povezati s krajem dogodka. Po umoru nihče od njiju ni pobegnil, poklical pomoči ali prijavil dejanja policiji. Namesto tega sta truplo skupaj naložila v prtljažnik in ga odpeljala na Jelovico ter ga odvrgla na mesto, kjer ga verjetno nihče ne bi našel, če sledi ne bi privedle kriminalistov do Trivića. Senat ni verjel zagovoroma, da sta dejanje dopustila in ga nista prijavila, ker naj bi se bala ali ker sta bila v šoku, saj sta bila prijatelja in sta tudi po umoru še naprej komunicirala.
Da sta dejanje storila iz koristoljubja po mnenju sodnega senata potrjujejo to, da je bil Trivić žrtvi dolžan več kot 14.000 evrov. Poleg tega sta oba vedela, da ima žrtev večje količine denarja. Tega sta po storitvi kaznivega dejanja tudi iskala in si iz žrtvine denarnice prisvojila 400 evrov.
Popivali v delavnici
Da je bil zločin storjen na zahrbten način, je po mnenju senata jasno iz zlorabe zaupanja žrtve, s katero se je Trivić predhodno dogovoril za srečanje. Obdolženca sta prišla k njemu v domačo delavnico, kjer so se pogovarjali in popivali, kar se ni zgodilo prvič. Ko je bila žrtev močno opita in jima je obrnila hrbet, sta jo napadla.
Dokazano je tudi, je v obrazložitvi sodbe navedla sodnica, da je žrtev umrla grozovite smrti. Žrtev je umirala dlje časa in fizično ter psihično močno trpela.
Predlagali 30 let, izrekli so jima 25 let zapora
Tožilka je v zaključni besedi v petek predlagala sodnemu senatu, naj obema obdolženima izreče po 30 let zapora, saj da za njuno dejanje ni nobenih olajševalnih okoliščin. Sodni senat pa je med olajševalne okoliščine štel njuno predhodno nekaznovanost, urejeno življenje in zaposlitev ter jima tako kot primerno kazen izrekel po 24 let zapora.
Obdolžena sta glede na sodbo dolžna vrniti tudi protipravno pridobljeno premoženjsko korist in sinu žrtve povrniti stroške pogreba. Z zahtevkom za plačilo odškodnine za nematerialno škodo pa je sodišče sina in sestro žrtve napotilo na pravdo. Zaradi ponovitvene nevarnosti je sodišče obema obdolženima podaljšalo pripor, v katerem sta od 10. junija lani.
Tožilka Gasser je, kot je povedala, obsodilno sodbo pričakovala, saj da je sodišču predložila dovolj trdnih in zanesljivih dokazov. Kar se tiče višine kazni pa misli, da bi si glede na način, na kakršnega sta dejanje storila, zagotovo zaslužila višjo kazen. Zato se bo na kazen pritožila.
Pritožbo na sodbo je napovedal tudi Skrinjarjev zagovornik Željko Batinič, ki je v zaključnih besedah predlagal oprostilno sodbo, saj da Skrinjar očitanega kaznivega dejanja ni storil, da se je Trivića bal in da je bil v šoku. Trivićeva zagovornica Brigita Žvan, ki je v zaključni besedi dejala, da bi bil njen klient lahko kriv kvečjemu pomoči pri kaznivem dejanjem in ne sostorilstva, pa bo o pritožbi še razmislila.
