Za grozovit umor sodelavca obdolženima po 24 let zapora

Petčlanski sodni senat pod vodstvom sodnice Nine Prosen je sledil navedbam tožilke Nadje Gasser, da izvedeni dokazi jasno in nedvoumno potrjujejo navedbe iz obtožnice. Kot je povedala sodnica, se sicer ni dalo ugotoviti, kdo od njiju je umoril žrtev. Vendar pa dokazi kažejo, da sta delovala skupaj, zavestno in v dogovoru, kar pomeni, da gre za sostorilstvo. Zato senat ni sledil zagovoroma obdolženih, ki sta krivdo valila drug na drugega.

Sodnica je navedla, da sta k žrtvi prišla skupaj, okoli polnoči, z enim avtom iz Kranja, kjer sta se pred tem dobila, brez telefonov, da se ju ne bi dalo povezati s krajem dogodka. Po umoru nihče od njiju ni pobegnil, poklical pomoči ali prijavil dejanja policiji. Namesto tega sta truplo skupaj naložila v prtljažnik in ga odpeljala na Jelovico ter ga odvrgla na mesto, kjer ga verjetno nihče ne bi našel, če sledi ne bi privedle kriminalistov do Trivića. Senat ni verjel zagovoroma, da sta dejanje dopustila in ga nista prijavila, ker naj bi se bala ali ker sta bila v šoku, saj sta bila prijatelja in sta tudi po umoru še naprej komunicirala.

Da sta dejanje storila iz koristoljubja po mnenju sodnega senata potrjujejo to, da je bil Trivić žrtvi dolžan več kot 14.000 evrov. Poleg tega sta oba vedela, da ima žrtev večje količine denarja. Tega sta po storitvi kaznivega dejanja tudi iskala in si iz žrtvine denarnice prisvojila 400 evrov.