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Črna kronika

Za Italijana, ki je v Novi Gorici napadel najstnici, predlagajo zdravljenje

Nova Gorica, 02. 07. 2026 18.29 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Medvrstniško nasilje, splošna

Na novogoriškem okrožnem sodišču se je začel postopek zoper 25-letnega Italijana, ki naj bi spomladi napadel dve mladoletni dekleti, mesec dni prej pa naj bi napadel še eno mlajšo žensko. Tožilstvo zanj ni vložilo obtožnice, temveč je predlagalo obvezno psihiatrično zdravljenje.

Na novogoriškem okrožnem sodišču se je za zaprtimi vrati začel postopek proti 25-letnemu Italijanu. Gre za moškega, ki naj bi aprila letos na Prvomajski ulici v Novi Gorici napadel 16-letni dijakinji, mesec dni pred tem pa naj bi fizično napadel še eno mlado žensko in njenega prijatelja.

Kot so nam takrat povedali na Policijski upravi Nova Gorica, je bil moški v preteklosti obravnavan tudi zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, na novogoriškem okrožnem tožilstvu pa so pojasnili, da je bil osumljeni predobravnavan za poskus posilstva, za kar je zoper njega vložen obtožni akt pred sodiščem.

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A kot poročajo Primorske novice, tožilstvo zoper 25-letnika ni vložilo obtožnice, temveč predlaga obvezno psihiatrično zdravljenje. Obdolženi je se je na obravnavo oglasil prek videopovezave iz prostorov enote za forenzično psihiatrijo mariborskega kliničnega centra.

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