Za Italijana, ki je v Novi Gorici napadel najstnici, predlagajo zdravljenje

Na novogoriškem okrožnem sodišču se je za zaprtimi vrati začel postopek proti 25-letnemu Italijanu. Gre za moškega, ki naj bi aprila letos na Prvomajski ulici v Novi Gorici napadel 16-letni dijakinji, mesec dni pred tem pa naj bi fizično napadel še eno mlado žensko in njenega prijatelja.

Kot so nam takrat povedali na Policijski upravi Nova Gorica, je bil moški v preteklosti obravnavan tudi zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, na novogoriškem okrožnem tožilstvu pa so pojasnili, da je bil osumljeni predobravnavan za poskus posilstva, za kar je zoper njega vložen obtožni akt pred sodiščem.