Za koristne informacije o pogrešani Slovenki 10.000 evrov nagrade

Ena največjih hrvaških iskalnih akcij na morju in kopnem, v kateri so sodelovali tudi hrvaški vojaki s helikopterjem ter več deset gasilcev, gorskih reševalcev s psi, tudi iz Bosne in Hercegovine, ter čuvajev parka, ni prinesla nobene sledi za pogrešano.

"Gre za zelo velik in zahteven teren, na katerem se je mogoče zelo hitro izgubiti, če greste le nekaj metrov stran od označene poti," je danes povedal vodja hrvaške gorske reševalne službe (HGSS) Josip Granić. Dejal je, da so medtem na Mljetu izpeljali dve uspešni iskalni akciji v drugih primerih.