Za lažni bombni preplah v Luki Koper kriv 24-letni Makedonec

Operativno-komunikacijski center Policijske uprave (PU) Koper je včeraj ob 12.29 prejel obvestilo Varnostno-nadzornega centra Luke Koper, da so prejeli anonimni klic, v katerem je neznan moški najavil eksplozijo bombe ob pristanišču.

Nemudoma so stekle policijske aktivnosti. Varnostniki in gasilci Luke Koper ter koprski policisti so zaradi nevarnosti eksplozije takoj evakuirali 29 delavcev z domnevno ogroženega območja, zaprli dovozno cesto, ki vodi do stranskega vhoda v Luko Koper, in kolesarske steze ob ograji.

Prva prijeta oseba izpuščena

"Po vseh preverjanjih lahko potrdimo, da eksplozivno sredstvo ni bilo nastavljeno," pa so danes sporočili koprski policisti. "Na podlagi telefonske številke, s katere je bil opravljen anonimni klic, smo ugotovili lastništvo, čez manj kot dve uri so kriminalisti v centru Kopra v povezavi s tem prijeli eno osebo," so na PU Koper zapisali v sporočilu za javnost.

Zadevo so sicer preverjali naprej. Na podlagi zaslišanja in zbranih obvestil so nadalje ugotovili, da je prijeta oseba svoj mobilni telefon posodila 24-letnemu državljanu Makedonije, ki prebiva v Kopru in ki je dejansko klical in lažno najavil eksplozijo. Prva prijeta oseba je bila tako izpuščena, 24-letnika pa so policisti in kriminalisti pridržali.

Danes so ga zaslišali, nakar je bil po usmeritvi ODT Koper izpuščen. Sledi mu kazenska ovadba za kaznivo dejanje Zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost (po I. odstavku 309. člena KZ-1), za kar je predvidena zaporna kazen do 3 let.