Za mariborskega strelca s Titove še sklepne besede in izrek sodbe

Na mariborskem sodišču se je v ponovljenem sojenju končal dokazni postopek zoper Senada Softića, ki je obtožen umora in povzročitve splošne nevarnosti na Titovi cesti v Mariboru pred dvema letoma. Sledijo le še zaključne besede obrambe in tožilstva ter izrek sodbe. Za Softića bodo po vsej verjetnosti zahtevali najvišjo možno kazen, in sicer 30 let zapora.

Spomnimo, 55-letnik Senad Softićje v svojega 52-letnega znanca Rada Mitroviča iz ljubosumja izstrelil več kot 20 nabojev, pri tem pa je ranil še sopotnika ter oplazil mimovozeče vozilo, v katerem je bila mamica z otrokom. Krivdo za streljanje, ki se je zgodilo predlanskega oktobra, je Softić priznal – počakal je policiste in jim dejal "priznam vse, zaprite me". Krivdo je priznal tudi na sodišču, izrečena mu je bila kazen 26 let zapora.Nato pa je sledila razveljavitev sodbe. Mesec dni nazaj se je začelo vse znova, čas pa se je iztekal. Konec tega meseca bi namreč morali Softiča, če se sojenje ne bi prej končalo, iz pripora izpustiti. Njegova zagovornica je danes po mnenju tožilca želela doseči prav to. Zahtevala je namreč izločitev izvedenca in zaslišanje novih, zaradi česar bi se proces zavlekel. Na drugem sojenju Softiću se je končal dokazni postopek. FOTO: Tina Švajger Vodja mariborskega tožilstva Darko Simonič je dejal, da je sicer pričakoval, da bo sodišče s postopkom zaključilo preden nastopi čas, da se obdolženca izpusti iz pripora. Danes so v sodni dvorani pokazali več kot 180 nazornih posnetkov s sodne obdukcije. Posledic, ki jih je s številnimi streli pustil na truplu umorjenega, Softič ni mogel gledati. Brez besed pa je bila ob koncu kazenskega postopka tudi njegova zagovornica Tanja Kompara. V četrtek sledijo sklepne besede in nato izrek sodbe, tožilec pa bo najverjetneje zahteval najvišjo možno zaporno kazen, torej 30 let.