Za mladoletnika hišni pripor, za ostala dva pripor

Spomnimo. Po fizičnem napadu na župana, policistko in občana v Ribnici je policija v soboto trojici osumljencev odvzela prostost in jih nato izpustila. 18-letnika in mladoletnika so ponovno pridržali v ponedeljek tekom dneva, zadnjega osumljenca – 25-letnika – pa v ponedeljek zvečer.

"Policisti so v okviru nadaljnje preiskave in zbiranja potrdili tudi vpletenost tretjega, 25-letnega osumljenca. Vse nove okoliščine ter novi dokazi so bili predstavljeni tožilcu okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani," so v torek zjutraj sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Danes so vsi trije stopili pred preiskovalnega sodnika, ki je za starejša osumljenca odredil pripor, mladoletnika pa poslal v hišni pripor.