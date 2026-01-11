Za mladoletnika, ki je z nožem napadel dijakinjo, odrejen 30-dnevni pripor

S Policijske uprave Murska Sobota so sporočili, da so dijaka, ki je v petek na eni izmed srednjih zdravstvenih šol na območju njihove policijske uprave z nožem napadel dijakinjo, privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper osumljenega odredil 30-dnevni pripor.

Policija medtem nadaljuje zbiranje obvestil in izvajanje drugih procesnih dejanj. Po končanem predkazenskem postopku pa bodo na tožilstvo podali poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe.

"Zaradi varstva osebnih podatkov, preprečevanja morebitne prepoznavnosti ter zaščite žrtve nasilja drugih podrobnosti ne moremo posredovati. V primerih, ko so v postopke vključeni otroci oziroma mladoletniki, policija dosledno izhaja iz varstva njihove največje koristi, zasebnosti in integritete," so še sporočili.