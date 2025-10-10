Svetli način
Bivšega sodelavca naj bi umorila iz koristoljubnosti, grozi jima 30 let zapora

Ljubljana, 10. 10. 2025 13.13 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , N.L.
Tožilstvo je sodišču v Kranju predlagalo izrek 30-letne zaporne kazni za Davida Trivića in Andraža Skrinjarja, obtožena umora znanca v Stražišču. Dejanje naj bi bilo izvršeno na zahrbten in grozovit način ter iz koristoljubja. Sodba bo znana v ponedeljek.

Tožilka Nadja Gasser je dejala, da izvedeni dokazi jasno in nedvoumno kažejo, da sta obtoženca 7. junija lani v zgodnjih jutranjih urah v delavnici žrtve v Stražišču umorila svojega nekdanjega sodelavca.

"Ni šlo za trenutno nepremišljenost, ampak dejanje, ki sta ga skupaj načrtovala, ga izvedla in nato skupaj skušala prikriti. Zavestno in načrtovano sta iz koristoljubnosti umorila bivšega sodelavca, ki jima ni storil nič žalega, nasprotno, posodil je denar Triviću in da temu ne bi bilo treba vrniti denarja, sta ga hladnokrvno umorila," je navedla tožilka.

Umor se je zgodil 7. junija lani v zgodnjih jutranjih urah (fotografija je simbolična)
Umor se je zgodil 7. junija lani v zgodnjih jutranjih urah (fotografija je simbolična) FOTO: Miro Majcen

Dodala je, da zagovor obeh obdolžencev temelji na medsebojnem obtoževanju, pri čemer vsak poskuša breme krivde prevaliti na drugega. Čeprav ni dokazano, kdo je žrtev udarjal z macolo po glavi, ga porezal z olfa nožem po vratu, mu na glavo dal vrečo in zadušil z vrvjo, to niti ni pomembno, ker sta sodelovala v vseh fazah dejanja, zato sta oba enako odgovorna in sta dejanje izvedla v sostorilstvu, je dejala tožilka.

Na skupno načrtovanje umora po njenih besedah med drugim kaže njun skupni odhod v Stražišče z enim avtom, to, da s seboj nista vzela mobilnih telefonov, da jih bazne postaje ne bi mogle povezati s krajem dejanja, in da sta pred tem v Kranju natočila gorivo, ker sta vedela, da bosta truplo odvrgla na Jelovici.

Kot je dejala, ni nobenih olajševalnih okoliščin. Petčlanskemu sodnemu senatu je predlagala, da oba spozna za kriva in jima izreče 30-letno zaporno kazen. Zaradi ponovitvene nevarnosti je predlagala tudi podaljšanje pripora.

Spregovorila sestra žrtve

Kot oškodovanka je na sodišču spregovorila sestra žrtve, ki je povedala, da nista izkazala niti kančka obžalovanja. "Taki ljudje, kot sta obtožena, morajo biti umaknjeni iz družbe, da se to ne ponovi, ker nimajo niti trohice čustev," je dejala.

Trivićeva zagovornica Brigita Žvan je na drugi strani prepričana, da je dokazni postopek dokazal, da je žrtev umoril Skrinjar, Trivić pa mu je le nespametno pomagal pospraviti truplo. "Trivić se ves čas zagovarja povsem enako, resnicoljubno in je ves čas sodeloval z organi pregona," je navedla. Kot je dodala, se lahko Triviću očita kvečjemu pomoč pri storitvi kaznivega dejanja, nikakor pa ne sostorilstva.

Dejala je, da Trivić ni bil nikdar nasilen, prav tako tudi, da ni bil prezadolžen, bil je redno zaposlen in je živel urejeno družinsko življenje. Spregovoril je tudi Trivić, ki je dejal, da sta se z žrtvijo dobro razumela, da zadevo obžaluje, da je umor zagrešil Skrinjar ter da je bil sam ob nepravem času na nepravem mestu.

Nasprotno je Skrinjar izpostavil, da je vse življenje pomagal drugim in da nikakor ne bi storil česa takšnega. Njegov zagovornik Željko Batinič je dejal, da je dokazni postopek pokazal, da Skrinjar ni storil očitanega kaznivega dejanja, kar izhaja tudi iz zaslišanj, mnenja izvedenca in najdenih sledi, zato predlaga sodišču, da Skrinjarju izreče oprostilno sodbo. "Skrinjar ni nikoli pristal na izvršitev omenjenega kaznivega dejanja, kar bi bilo potrebno za dejanje v sostorilstvu," je dejal.

Dodal je, da Skrinjar ni imel motiva za umor. "Ko je videl, kaj dela Trivić, je otrpnil in ni vedel, kaj naj stori. Bil je v šoku, Trivića pa se boji," je izpostavil Batinič. Ocenil je tudi, da je sodni senat kršil obdolženčevo pravico do obrambe, ker ni bilo razjasnjeno vprašanje, ali je bil Skrinjar zaradi šoka bistveno zmanjšano prišteven.

Razglasitev sodbe bo na kranjskem okrožnem sodišču v ponedeljek ob 14. uri, je napovedala predsednica sodnega senata Nina Prosen.

umor Stražišče sojenje tožilstvo zaporna kazen David Trivić Andraž Skrinjar
