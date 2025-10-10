Bivšega sodelavca naj bi umorila iz koristoljubnosti, grozi jima 30 let zapora

Tožilstvo je sodišču v Kranju predlagalo izrek 30-letne zaporne kazni za Davida Trivića in Andraža Skrinjarja, obtožena umora znanca v Stražišču. Dejanje naj bi bilo izvršeno na zahrbten in grozovit način ter iz koristoljubja. Sodba bo znana v ponedeljek.

Tožilka Nadja Gasser je dejala, da izvedeni dokazi jasno in nedvoumno kažejo, da sta obtoženca 7. junija lani v zgodnjih jutranjih urah v delavnici žrtve v Stražišču umorila svojega nekdanjega sodelavca. "Ni šlo za trenutno nepremišljenost, ampak dejanje, ki sta ga skupaj načrtovala, ga izvedla in nato skupaj skušala prikriti. Zavestno in načrtovano sta iz koristoljubnosti umorila bivšega sodelavca, ki jima ni storil nič žalega, nasprotno, posodil je denar Triviću in da temu ne bi bilo treba vrniti denarja, sta ga hladnokrvno umorila," je navedla tožilka.

Umor se je zgodil 7. junija lani v zgodnjih jutranjih urah (fotografija je simbolična) FOTO: Miro Majcen icon-expand

Dodala je, da zagovor obeh obdolžencev temelji na medsebojnem obtoževanju, pri čemer vsak poskuša breme krivde prevaliti na drugega. Čeprav ni dokazano, kdo je žrtev udarjal z macolo po glavi, ga porezal z olfa nožem po vratu, mu na glavo dal vrečo in zadušil z vrvjo, to niti ni pomembno, ker sta sodelovala v vseh fazah dejanja, zato sta oba enako odgovorna in sta dejanje izvedla v sostorilstvu, je dejala tožilka. Na skupno načrtovanje umora po njenih besedah med drugim kaže njun skupni odhod v Stražišče z enim avtom, to, da s seboj nista vzela mobilnih telefonov, da jih bazne postaje ne bi mogle povezati s krajem dejanja, in da sta pred tem v Kranju natočila gorivo, ker sta vedela, da bosta truplo odvrgla na Jelovici. Kot je dejala, ni nobenih olajševalnih okoliščin. Petčlanskemu sodnemu senatu je predlagala, da oba spozna za kriva in jima izreče 30-letno zaporno kazen. Zaradi ponovitvene nevarnosti je predlagala tudi podaljšanje pripora.

Spregovorila sestra žrtve