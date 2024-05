Za posledicami kajakaške nesreče umrl otrok

Poročali smo že o nesreči na reki Savi, kjer je bil udeležen in huje poškodovan otrok. Mladega kajakaša je potegnilo pod odlomljeno vejo, iz mrzle vode so ga rešili gasilci s pomočjo potapljačev in ga oživljali do prihoda reševalcev. S Policije so sporočili, da je otrok v bolnišnici za posledicami nesreče umrl.

Nesreča se je zgodila v torek, nekaj pred 12. uro, na reki Savi na območju Bleda. Na kraj nesreče so prvi prispeli blejski gasilci, ki so ga s pomočjo potapljačev in policistov uspeli rešiti iz mrzle vode.

Kot so zapisali pri Kajakaški zvezi Slovenije, je mladega kajakaša potegnilo pod odlomljeno vejo, od koder so ga po navedbah Uprave RS za zaščito in reševanje potegnili blejski potapljači in gasilci ter ga oživljali do prihoda reševalcev. Kljub hitremu posredovanju pa je mlad športnik za posledicami nesreče v UKC Ljubljana, kamor so ga prepeljali, umrl.

