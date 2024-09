Za posledicami nesreče pri Kubedu umrla še 67-letnica

V soboto ob 17.10 je bil OKC PU Koper obveščen o hujši prometni nesreči z udeležbo treh osebnih vozil na cesti med Rižano in Kubedom.

Policisti so z ogledom ugotovili, da je 19-letnik iz okolice Pirana, sicer voznik začetnik, vozil osebni avtomobil Audi S3 iz smeri Kubeda proti Rižani. Ko je pripeljal do odseka ceste, kjer vozišče poteka v blagem preglednem desnem ovinku po rahlem klancu navzdol, hitrosti vozila ni prilagodil svojim sposobnostim, zaradi česar je s kolesom najprej trčil v obcestni robnik, nato pa drsel po varnostni ograji ob desnem robu vozišča, kjer je nato vozilo začelo bočno drseti v levo na nasprotno vozišče. Tam je trčil v osebni avtomobil Citroen C1, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno vozil 55-letni italijanski državljan.

Po trčenju je Audi S3 obrnilo okoli osi, iz sprednjega dela vozila je odtrgalo motor, samo vozilo pa je dignilo v zrak in ga odbilo v sprednji del osebnega avtomobila Suzuki Vitara, ki ga je iz smeri Rižane proti Kubedu pravilno pripeljal 60-letni moški iz okolice Kopra. Pri tem je od vozila Audi S3 odtrgalo sprednji del z osjo. Ta je obstal na sredini vozišča, preostanek vozila pa je odbilo na travnato površino ob vozišču. Citroen C1 je po nesreči odbilo v desno na travnato površino izven vozišča. Pri tem je sprednji del vozila zagorel, pogasili pa so ga gasilci PGB Koper in policist PPP Koper. Avtomobil Suzuki Vitara je po nesreči obstal na levem prometnem pasu.