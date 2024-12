Za posledicami prometne nesreče umrl 35-letnik

V četrtek se je zgodila huda prometna nesreča pri Dragatušu na območju PP Črnomelj. V nesreči sta se hudo poškodovala voznika dveh osebnih vozil in pa tudi sopotnica v enem od vozil. Vse tri hudo poškodovane so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer je 35-letnik zaradi posledic tudi umrl.

Kot so še sporočili iz PU Novo mesto, so črnomaljski policisti in policisti Postaje prometne policije Novo mesto opravili ogled kraja, zbrali so obvestila in o prometni nesreči ugotovili, da je 35-letni voznik osebnega avtomobila Volkswagen golf zaradi neprilagojene hitrosti na mokrem vozišču izgubil oblast nad vozilom, zapeljal levo in čelno trčil v avtomobil znamke Cupra, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 53-letni voznik.

Policisti vse okoliščine nesreče še preverjajo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.