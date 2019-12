Za posledicami prometne nesreče umrl 83-letni kolesar

Nesreča se je zgodila v torek, nekaj po deseti uri dopoldne. V Celju, v križišču Dečkove in Mariborske ceste, je 48-letni voznik osebnega avtomobila zavijal desno in trčil v 83-letnega kolesarja, ki je vozil po kolesarski stezi Mariborske ceste. Kolesarja so hudo poškodovanega kolesarja so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico.

Iz bolnišnice so danes sporočili, da je 83-letnik podlegel poškodbam. To je letošnja 27. smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.