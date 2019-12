Za posledicami prometne nesreče v Ravnah na Koroškem umrla peška

To je letošnja 26. smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje, šesta na Koroškem. Lani sta v prometnih nesrečah na Koroškem umrli dve osebi. Na celotnem območju Policijske uprave je lani v enakem obdobju kot letos v prometnih nesrečah umrlo 12 ljudi, v celem letu 13, sporočajo s PU Celje.

Opozarjajo, da so v zadnjih dneh na območju obravnavali več prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi pešci. Zato znova opozarjajo voznike, naj bodo še posebej pozorni na prisotnost pešcev v cestnem prometu.

Hkrati opozarjajo tudi pešce, naj se pred prečkanjem vozišč dobro prepričajo, če lahko to storijo varno. Prav tako naj pri hoji uporabljajo odsevnike in svetla oblačila, da bodo čimbolj vidni. V mesecu, ko je pred iztekom leta mnogo zaključkov in srečanj znova pozivajo vse udeležence v cestnem prometu naj nikar ne vozijo, če so uživali alkoholne pijače. V teh primerih naj si uredijo prevoz.