Za posledicami septembrske prometne nesreče umrl 18-letnik

Celjski policisti so bili obveščeni, da je v torek zaradi posledic prometne nesreče, ki se je zgodila 30. septembra 2020 nekaj pred polnočjo, umrl 18-letni sopotnik v osebnem vozilu.

Tragično nesrečo, ki se je zgodila zunaj naselja Lipa, na območju Policijske postaje Slovenske Konjice, je povzročila 18-letna voznica začetnica, ki je izgubila oblast nad vozilom in zapeljala z vozišča. Najprej je trčila v travnato brežino in nato še v drevesi, med katerima se je vozilo zagozdilo. V trčenju sta se hudo poškodovala 15-letna sopotnica in takrat 17-letni sopotnik, ki je včeraj v bolnišnici umrl. Voznica se je v prometni nesreči lažje poškodovala.

Letos je na območju Policijske uprave Celje v sedmih prometnih nesrečah umrlo osem ljudi, šest zelo mladih, so sporočili s PU Celje.

Vse udeležence cestnega prometa so znova opozorili, naj bodo pri vožnji strpni, previdni, naj spoštujejo cestnoprometne predpise in naj vožnjo prilagodijo razmeram na vozišču in svojim voznim sposobnostim.