Za požar na primorski avtocesti kriva okvara motorja

"Včeraj, nekaj pred 17. uro smo bili obveščeni o požaru tovornega vozila na primorski avtocesti pred izvozom Logatec v smeri Kopra," soo včerajšnji nesreči, ki je avtocesto v smeri Kopra zaprla za več ur, zapisali na Policijski upravi Ljubljana.

Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj. "Po prvih podatkih je vozilo tujega prevoznika zagorelo zaradi okvare motorja, ogenj pa se je nato razširil tako na vlečno kot priklopno vozilo, v katerem je bila celuloza. Policisti bodo po vseh zbranih obvestilih o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo," so še sporočili s PU Ljubljana.

Nihče se v nesreči ni poškodoval.

Posledice nesreče so odstranjevali do polnoči. V tem času je bil promet preusmerjen na vzporedno staro cesto.