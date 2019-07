Za požar v waldorfskem vrtcu kriva napaka na električni napeljavi

Kriminalisti so v nedeljo opravili ogleda kraja požara v vrtcu na Valvasorjevi ulici v Mariboru, v katerem je ogenj v celoti uničil notranjost ostrešja in lesen strop.

Ugotovili so, da je zagorelo v eni od razdelilnih doz, in sicer zaradi napake na električnem kablu oz. električni napeljavi, ki je bila položena pretežno po tleh podstrešja. Tujo krivdo za požar so izključili.

Materialna škoda je nestrokovno ocenjena na 400.000 evrov.

Policisti sicer še zbirajo obvestila in opravljajo druga procesna opravila. Na podlagi teh ugotovitev bodo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru poslali poročilo, so sporočili s PU Maribor.