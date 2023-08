Za prevoz 42 kilogramov kokaina dobil 'le' 1000 evrov provizije

S. T. je med drugim povedal, da je skupaj s drugim skesancem Darkom Nevzatovićem ustanovil dve tranzitni podjetji, 4000 evrov zagonskega denarja zanju pa mu je v kuverti izročil Klemen Kadivec. Z družbama so nato pod krinko legalnega tovora iz Španije in Nizozemske prevažali konopljo oz. kokain.

Odvetnika Branko Gvozdić in Miha Šosić , ki zastopata prvoobtožena Klemna oziroma Blaža Kadivca , sta izločitev Tomaža Bromšeta zahtevala, ker je izključil javnost na predobravnavnih narokih, ko je S. T. priznal krivdo. Obramba je bila nato neuspešna še s poskusom izločitve zaslišanja S. T., glede katerega je Bromše sprejel sklep, da se zanj odredijo zaščitni ukrepi za ves čas trajanja kazenskega postopka, tako da so ga zaslišali prek videokonferenčnega klica. Predsednik sodnega senata je dejal, da gre za de facto obremenilno pričo, tako je zatrdila tudi obramba.

Med enim od prevozov v sklopu teh dveh podjetij je po navedbah S. T. izginilo 60.000 evrov, kasneje pa še 20.000. Zaradi tega so začeli na Nevzatovića pritiskati z grožnjami, ob tem so ga bremenili še z ustanovnim denarjem za tranzitni podjetji, skupaj v znesku 680.000 evrov. Po posvetu sta Nevzatović in S. T. prišla do skupnega zaključka, da jima domnevna hudodelska združba nastavlja past in ju skuša izkoristiti.

Združba nadalje ni kazala posluha za operativno delovanje tranzitnega podjetja, je dejal S. T. Podjetji namreč nista imeli denarja za plače voznikov, Klemen Kadivec pa je po izpovedbi S. T. Nevzatoviću dejal, da voznikom ni treba izplačevati plač, saj prejemajo provizije od prevoza droge. Po njegovih besedah pa je bilo teh provizij mesečno komaj nekaj sto evrov. V vsaj enem primeru je moral legalni tovor raztovarjati v povsem drugem delu Španije, kamor je sicer dostavil nelegalni tovor. Tudi zato je S. T. vozil brez počitka in v ta namen uporabljal dve tahografski kartici.

Ostalim 1500 evrov za prevoz kilograma kokaina, njemu tisočaka za 42 kilogramov

Po aretaciji v Nemčiji je S. T. v priporu od drugih kurirjev izvedel, da so ga nadrejeni v Sloveniji na veliko oškodovali. Drugi kurirji so namreč prejemali provizijo v višini treh odstotkov od vrednosti droge, ki so jo prevažali. Za prevoz kilograma kokaina iz Nizozemske do Nemčije so tako dobivali po 1500 evrov, za prevoz kilograma kokaina do Slovenije pa bi prejemali tudi 2000 evrov, je njihove ocene navedel S. T. V eni od voženj je sicer pripeljal kar 42 kilogramov kokaina, za prevoz pa prejel provizijo v višini 1000 evrov.

Obtožnica sicer 14 obtoženih v zadevi Kavaški klan bremeni, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo, jo prepeljali v Slovenijo in na območje drugih držav ter jo prodali preprodajalcem droge.

Kavaški klan sicer izvira iz Črne gore, zoper nekatere domnevne člane klana pa je na koprskem sodišču tekel ločen postopek. Tako sta bila Klemen Kadivec in Bojan Stanojević obsojena sodelovanja pri ugrabitvi Danijela Božića, ki je bil zatem umorjen, in Žarka Tešanovića. Kadivcu je sodnica prisodila enotno kazen šest let in pet mesecev zapora, Stanojeviću pa štiri leta in devet mesecev. Za obtožbo hudodelskega združevanja je izrekla oprostilno sodbo.