Za rop urarne v središču Ljubljane 4,5 leta zapora in izgon iz države

Ljubljansko Okrožno sodišče je ugotovilo, da je Miljan Božilov skupaj s sonarodnjakom Nebojšo Kurtešijem in še eno, za zdaj neznano osebo, oropal butik z urami in nakitom Slowatch 1991 na Čopovi ulici v Ljubljani. S pajdašema je 20. junija lani nekaj po 18. uri vstopil v poslovalnico, pri čemer je nosil lasuljo, druga dva pa motoristično čelado.

Storilec, čigar identiteta še ni še znana, je v varnostnika uperil pištolo in ga prisilil, da je sedel, potem pa ga je udaril v zatilje. Nato sta Božilov in Kurteši s sekiro, ki sta jo prinesla v vrečki, razbijala vitrine in ropala ure. Vse skupaj je trajalo 48 sekund.

Dan pred ropom je Kurteši, ki ga še vedno iščejo z mednarodno tiralico, prišel v poslovalnico, njegovo obnašanje pa je nakazovalo povezavo z ropom. Ogledoval si je namreč ure, ki so jih potem ukradli, ob izstopu pa tudi vrata. Poleg tega se je v poslovalnici močno potil, čeprav so imeli prižgano klimo.

Policisti so do Božilova prišli prav na podlagi povezav s Kurtešijem, saj sta v Slovenijo vstopila skupaj dva dneva pred ropom. Prav tako je s posnetkov nadzornih kamer po mestu razvidno, da sta pred ropom skupaj prišla v središče mesta po poti, ki so jo potem storilci uporabili tudi za beg.

Božilova z ropom vežejo tudi biološke sledi. Na vrečki, v kateri so roparji prinesli sekiro, so našli njegov prstni odtis. Na ročaju sekire so našli mešano biološko sled treh oseb, ena od komponent pa najverjetneje, z verjetnostjo 70 milijonov proti ena, pripada Božilovu.

Kot je dejala sodnica Urška Zorko, je bil rop dobro pripravljen in načrtovan. Posebnih olajševalnih okoliščin razen predhodne nekaznovanosti pa ni našla.

Božilova so prijeli na podlagi mednarodne tiralice 29. septembra lani, ko je želel znova vstopiti v Slovenijo. Odtlej je v priporu, ki se mu bo štel v čas prestajanja kazni. Sicer pa mu je sodišče danes zaradi begosumnosti in ponovitvene nevarnosti tudi podaljšalo pripor do pravnomočnosti sodbe.