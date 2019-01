Za šest osumljenih zlorabe prostitucije odrejen pripor

Člani združbe naj bi v štirih letih zaslužili več kot 14 milijonov evrov, izkoriščali pa so več kot 300 oseb. Žrtve prisilne prostitucije naj bi bile predvsem državljanke Romunije, Albanije in drugih držav bivše Jugoslavije, ki so bile prisiljene prostitucijo opravljati zaradi svoje ekonomske situacije.

Spomnimo, da so kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada stopili na prste kriminalni združbi , ki je na območju Nove Gorice in Maribora izvajala organizirano prostitucijo. Hudodelsko združbo, ki naj bi imela vsaj 14 članov, sta vodila osumljenca, stara 50 in 35 let, z območja Maribora.

V okviru preiskave so kriminalisti izvedli več preiskav, največja je v sredo potekala v klubu Marina na Ajševici. Prostost so odvzeli osmim osebam, šest so jih nato v petek privedli k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve 11 kaznivih dejanj zlorabe prostitucije, trgovine z ljudmi ter neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Sodnik jim je odredil pripor.

Zagrožena kazen za zlorabo prostitucije je od tri do 15 let zapora, za trgovino z ljudmi od tri do 12 let, za neupravičeno proizvodnjo in promet z drogami pa od enega do deset let zapora.