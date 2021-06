Za smrt deklice po napadu psa v Mengšu ne bo ovadbe

Mešanec med rotvajlerjem in nemškim ovčarjem je bil 17. marca na verigi, ko se mu je deklica preveč približala. Ograja, na kateri je bil opozorilni znak o psu, je bila tistega dne sicer odprta. Sanitarna obdukcija na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani je pokazala, da so za dekličino smrt krivi pasji ugrizi v glavo in vrat. Poškodbe so bile tako hude, da je umrla na kraju dogodka.

Kakor poroča današnjiVečer, je po zaključku policijske preiskave tragičnega dogodka ljubljanska policija podala poročilo o ugotovitvah na ljubljansko okrožno tožilstvo, v katerem je, kot kaže, ugotovila, da je do tragičnega dogodka privedel nesrečni splet okoliščin. Psa, ki do tragičnega dogodka ni veljal za nevarnega, so sicer že usmrtili.