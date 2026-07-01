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Črna kronika

Za smrt Stanislava Knafla sodišče izreklo kazen devet let zapora

Ljubljana , 01. 07. 2026 15.16 pred 9 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.K. STA
Sodišče, splošna

Ljubljansko okrožno sodišče je Marka Belcla spoznalo za krivega povzročitve posebno hude poškodbe, zaradi katere je marca 2021 v gozdu v Zgornjih Duplicah pri Grosupljem umrl Stanislav Knafl. Sodnica Maja Povhe ga je obsodila na zaporno kazen devetih let. Sodba še ni pravnomočna.

Z izrekom devetletne zaporne kazni se je danes na ljubljanskem okrožnem sodišču končalo ponovljeno sojenje v zadevi Stanislav Knafl. Ta je umrl po tistem, ko so ga 18. marca lani v gozdu pri Zgornjih Duplicah na Dolenjskem zvezali in brutalno pretepli. Šele naslednji dan ga je v gozdu, kjer je tudi živel, našel njegov prijatelj, ki je poklical pomoč in policijo, a Knafla niso mogli rešiti.

Sodišče, splošna
Sodišče, splošna
FOTO: Shutterstock

Gre za ponovljeno sojenje, potem ko je sodišče na prvem Belcla in še tri soobtožene spoznalo za krive nasilne smrti 77-letnika, a je višje sodišče sodbo jeseni 2023 razveljavilo. Tožilstvo je januarja obtožnico zoper ostale tri obtožene umaknilo. Na prvem sojenju je bil Belcl obsojen na devetletno zaporno kazen.

sodišče stanislav knafl

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KOMENTARJI1

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Špica
01. 07. 2026 15.30
9 let sramota to bi mogla bit dosmrtni zapor..
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