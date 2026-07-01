Za smrt Stanislava Knafla sodišče izreklo kazen devet let zapora

Z izrekom devetletne zaporne kazni se je danes na ljubljanskem okrožnem sodišču končalo ponovljeno sojenje v zadevi Stanislav Knafl. Ta je umrl po tistem, ko so ga 18. marca lani v gozdu pri Zgornjih Duplicah na Dolenjskem zvezali in brutalno pretepli. Šele naslednji dan ga je v gozdu, kjer je tudi živel, našel njegov prijatelj, ki je poklical pomoč in policijo, a Knafla niso mogli rešiti.
Gre za ponovljeno sojenje, potem ko je sodišče na prvem Belcla in še tri soobtožene spoznalo za krive nasilne smrti 77-letnika, a je višje sodišče sodbo jeseni 2023 razveljavilo. Tožilstvo je januarja obtožnico zoper ostale tri obtožene umaknilo. Na prvem sojenju je bil Belcl obsojen na devetletno zaporno kazen.
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