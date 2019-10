Za Softića sklepne besede, kmalu tudi izrek sodbe

Na mariborskem okrožnem sodišču se nadaljuje ponovljeno sojenje Senadu Softiću za umor na Titovi cesti oktobra 2017. Dokazni postopek je sicer končan, sledijo le še zaključne besede obrambe in tožilstva ter izrek sodbe. Za Softića bodo po vsej verjetnosti zahtevali najvišjo možno kazen - 30 let zapora.

Za Senada Softića - strelca z mariborske Titove še sklepne besede in izrek sodbe FOTO: Tina Švajger

S pričanjem izvedenca za preiskavo fotografij in posnetkov varnostnih kamer se je v ponedeljek, 14. oktobra na mariborskem sodišču sklenil dokazni postopek v novem sodnem postopku zoper Senada Softića, ki je obtožen umora in povzročitve splošne nevarnosti na Titovi cesti v Mariboru pred dvema letoma. Danes sledijo sklepne besede in nato izrek sodbe. Sodni postopek za Softića ponavljajo, ker je višje sodišče kljub njegovemu priznanju razveljavilo obsodilno sodbo, s katero so mu februarja letos izrekli 26 let zapora. Narok za izrek kazenske sankcije se je namreč močno razvlekel, saj je obramba poskušala dokazati, da obtoženi ni tako nasilen, kot mu očita tožilstvo. Po mnenju višjih sodnikov bi moralo prvostopenjsko sodišče svoj sklep o že sprejetem priznanju krivde obtoženega preklicati, dokaze, ki jih je izvajalo v okviru naroka za izrek kazenske sankcije, pa presojati na glavni obravnavi. Tožilstvo v novem sodnem postopku vztraja pri očitkih o umoru in povzročitvi splošne nevarnosti. Sopotnika zadel v roko Obtoženi je 4. oktobra 2017 sredi dne v križišču Titove ceste in Ulice pariške komune streljal na avtomobil, v katerem je sedel 52-letni Rado Mitrović, ki ga je sumil prijateljevanja z ženo. Z dvema pištolama je pristopil do avtomobila, ki je stal pri rdeči luči na semaforju, razbil steklo in v vozilo izstrelil 28 nabojev. Mitrovića je pri tem ustrelil v glavo, kar je bilo zanj usodno. Poleg tega je enega od sopotnikov v avtomobilu zadel v roko, eden od izstrelkov pa je priletel v mimo vozeči avtomobil.

Softić se brani, da zločina ni načrtoval. FOTO: POP TV

55-letni Softić tudi v novem sodnem postopku priznava, da je streljal na Mitrovića, a trdi, da ga ni namerno zasledoval in zločina ni načrtoval, pač pa naj bi se srečala po naključju. Trdi, da je miroljuben in nenasilen človek, ki je zločin zagrešil pod vplivom nekakšne duševne motnje ali bolezni. Tožilstvo: Softić je žrtev zasledoval Na sodišče so poklicali izvedenca kriminalistično tehnične stroke Gregorja Kovača, ki je kot strokovnjak za prepoznavo oseb in predmetov na fotografijah in videoposnetkih primerjal fotografije s prizorišča streljanja na Taboru in posnetke varnostnih kamer na Teznu, od koder se je pripeljal avtomobil žrtve. Ocenil je, da je na obojih tudi enako vozilo, kot ga je vozil napadalec.

V prvotnem sojenju je sodišču izreklo Softiću za umor 25 let zapora, za povzročitev splošne nevarnosti pa eno leto in šest mesecev zapora, kar je združilo v enotno kazen 26 let zapora. To je leto manj, kot je predlagalo tožilstvo.