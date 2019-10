V petih minutah izgubili vse, zdaj pa jih skrbi, da jim pred zimo ne bo uspelo obnoviti strehe

'40 let dela, vse pa sem izgubil v petih minutah'

V zgolj nekaj minutah so prebivalci izgubili svoj dom: ’'40 let sem delal, v petih minutah pa sem izgubil vse, ničesar več nimam'', je povedal Peter Strnišnik, lastnik povsem uničenega stanovanja, v katerem je zagorelo zaradi napake na električni napeljavi. Uničeno je tudi stanovanje sosedov, zakoncev Velečič. Vse, kar je ostalo, je uničeno, zalito z vodo in smrdi po dimu, pripovedujeta. Hvaležni so vsem, ki so in bodo kakorkoli pomagali: ''Ko se to naredi tebi, vidiš, kako je pomembno, da ti nekdo priskoči na pomoč,'' je povedala Metoda Velečič, ki pravi, da je najhuje ponoči. Občina jim je sicer zagotovila nadomestno nastanitev: ’’Imaš kje spati, ampak zaradi skrbi ne moreš, '' pravi.