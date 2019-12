Za traktor, ki je bil močno poškodovan, kontrolorji lažno potrjevali, da je brezhiben

S kriminalistično preiskavo so ugotovili, da je bil lastnik vozila traktorja z okolice Kozine že leta 2013 udeležen v nesreči, v kateri je bil njegov traktor tako močno poškodovan, da ga ni bilo mogoče upravljati, so sporočili s PU Koper.

Lastnik traktorja se je iz neznanih razlogov odločil, da bo za ta traktor podaljševal registracijo, in je zato v letih 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018 napeljal posamezne uradne osebe – kontrolorje, ki so izvajali tehnične preglede, da so, čeprav je bil traktor močno poškodovan in ni bil pripeljan na tehnični pregled, vsako leto lažno potrdili, da je tehnično brezhiben. Vsako leto sta to storila dva kontrolorja navedene organizacije, saj se tehnični pregledi izvajajo v paru.