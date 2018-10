Za uboj sovaščana devet let zaporne kazni

Po obtožbi jeŽelko Kovačič 29. junija letos med 20. in 21. uro na travniku pristopil do žrtve in ga s pištolo iz neposredne bližine ustrelil v prsni koš, nato pa še v glavo. Poškodbe možganov so bile tako hude, da je žrtev 19. julija v bolnišnici umrla.